У Росії "Комітет по запобіганню катуванням" визнано "іноземним агентом".

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції РФ.

Керівник «Комітету по запобіганню тортурам» Ігор Каляпін, коментуючи прийняте Мін'юстом РФ рішення, повідомив, що іноземним фінансуванням відомство назвало пожертвування громадян, роботодавці яких отримували гроші з-за кордону, передає Дождь.

«Мін'юст у даному випадку присвоїв собі законодавчі функції. Щоб визнати організацію іноземним агентом, обов'язково присутність іноземного фінансування. Наші джерела фінансування — це російські громадяни. А вже звідки вони отримують зарплату, як ми можемо це перевірити?», — сказав Дощу Каляпін.

Читайте такожУ Росії чеченську правозахисну групу внесли до списку "іноземних агентів"

У КППП додали, що чекали подібного рішення від Міністерства юстиції. За словами Каляпіна, організація оскаржує прийняте рішення в суді.