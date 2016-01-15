МЗС рекомендує українцям не їздити в Індонезію через загрозу повторення терактів

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Відомство, зокрема, звертає увагу громадян України, які планують здійснити поїздки в Індонезію або вже знаходяться на її території, на ймовірність повторення терористичних атак і ризики, пов'язані з цим.

«У зв'язку з активізацією терористичної діяльності в Республіці Індонезія, зокрема, здійсненням 14.01.2016 р. низки терактів у столиці країни м. Джакарта, МЗС рекомендує під час перебування на території Індонезії утриматися найближчим часом від відвідування столиці країни, проявляти підвищену пильність і обережність», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, у МЗС радять уникати місць масового скупчення людей, постійно стежити за новинами про розвиток ситуації з безпекою в країні та районі перебування/проживання, неухильно виконувати всі вказівки та рекомендації представників правоохоронних органів і місцевої влади у разі різкого загострення ситуації, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

«У випадках надзвичайної ситуації, загрози життю і здоров'ю громадянам України слід невідкладно звертатися в Посольство України в Індонезії за номером телефону: +62 87884890918, e-mail: emb_id@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57», - підкреслили в прес-службі міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, 14 січня вранці в столиці Індонезії Джакарті терористи здійснили атаку з використанням гранат і зброї. Всього в нападі брали участь близько 15 бойовиків.

В результаті серії терактів загинули щонайменше 12 осіб, включаючи 5 поліцейських.

Крім того, є інформація про загибель п'ятьох нападників.