Після призову Лукашенка "миттєво розібратися" з бойовиками з Донбасу у МВС Білорусі зібрали дані на 24 громадян

Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі, інформує "БЕЛТА".

"Співробітниками головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі зібрано 16 матеріалів перевірок щодо 24 громадян республіки, які брали або беруть участь в бойових діях на території України у складі збройних формувань з обох сторін конфлікту", - сказали в управлінні.

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Як повідомляється, Генеральною прокуратурою і Слідчим комітетом Білорусі матеріали перевірок вивчаються з метою дачі правової оцінки діям фігурантів.

Відзначається, що правоохоронці продовжують проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення інших учасників бойових дій в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам "миттєво розібратися" з бойовиками, які воювали на Донбасі.