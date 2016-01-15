Голод у Мадайї: співробітники гуманітарних організацій розповіли про ситуацію в оточеному місті

Про це повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), інформує aa.com.tr.

Представник ЮНІСЕФ Крістоф Бульєрак повідомив, що співробітники фонду, які прибули в місто разом з другою партією гуманітарної допомоги, стали свідками важких випадків недостатності харчування серед дітей.

«Смерть 16-річного юнака на ім'я Алі, що помер у Мадайї через недоїдання перед очима співробітників ЮНІСЕФ, глибоко засмутила нас», - повідомив Бульєрак.

Він повідомив також, що співробітники ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) взяли під контроль 25 дітей до 5 років, у 22 з них виявлена важка форма недостатності харчування. Крім того, він наголосив про необхідність термінової евакуації 17-річного хлопчика і однієї жінки, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності.

Прес-секретар Управління ООН з продовольчої програми Беттіна Люшер повідомила, що за інформацією місцевої влади, за останній місяць в місті Мадайя від голоду загинули 32 людини.

Читайте такожГенсек ООН про Сирію: голод є воєнним злочином - BBC

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Яшаревіч повідомив, що в Мадайю будуть відправлені мобільні клініки.

За словами Яшаревіч, режим Асада прийняв пропозицію щодо відправки в Мадайю мобільних клінік, і сьогодні вранці вирушили автомобілі з мобільними клініками.

У вівторок з Мадайї евакуйовано щонайменше 13 осіб.