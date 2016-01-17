Контрабандисти заробили за рік від $3 до $6 мільярдів на доставці мігрантів до Європи
Правоохоронці вважають, що зараз прибутковість цього бізнесу конкурує тільки з торгівлею наркотиками.
У минулому році контрабандисти отримали рекордний дохід від доставки мігрантів в Європу. Про це заявив глава Європолу, пише The Independent.
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У 2015 році контрабандисти заробили від $3 до $6 мільярдів. Такі дані європейським правоохоронцям вдалося отримати завдяки опитуванню 1500 шукачів притулку, біженців та економічних мігрантів. Виявилося, що 90% з них платили злочинним синдикатам за трансфер до Європи.
Як відомо, в минулому році до Європи прибули більше мільйона осіб.
"Також ми знаємо, що, в середньому кожен мігрант платить від 3 до 6 тисяч доларів за транспортування. Це проста математика. Дохід кримінальних угруповань зріс до мільярдних сум всього лише за один рік у Європі", - зазначив глава Європолу.
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