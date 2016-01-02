Саудівська Аравія оголосила про припинення перемир'я в Ємені - Reuters

"Керівництво коаліції, яка підтримує законні влади Ємену, оголошує, що перемир'я закінчиться в суботу в 14:00", - йдеться в заяві саудівського державного агентства друку, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Перемир'я в Ємені було оголошено в середині грудня за пропозицією президента країни Абд-Раббу Мансура Хаді, проте потім воно неодноразово порушувалося обома сторонами конфлікту.

Конфлікт між хуситами і сунітським керівництвом Ємену триває з 2004 року. Він загострився у вересні 2014 року, коли повстанці захопили Сану, столицю Ємену. Після цього коаліція арабських держав, очолювана Саудівською Аравією, почала в Ємені військову операцію.