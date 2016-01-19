У Росії відмовилися розсекретити архіви КДБ

Комісія із захисту державної таємниці заявила, що відомості про роботу чекістів з 1917 року «зберігають актуальність, а їх публікація може завдати шкоди нацбезпеці Росії.

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Про підсумок кампанії за розсекречення чекістських архівів «Газеті.Ru» розповів представник «Команди 29» Олександр Циганков. За його словами, після того як петиція за відкриття архівів на сайті change.org зібрала понад 50 тис. підписів, вона була спрямована в Міжвідомчу комісію із захисту державної таємниці. І незабаром звідти прийшла відповідь.

«У висновку Міжвідомчої комісії перераховані відомості про сили і засоби розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, а також діяльність у сфері протидії тероризму органів безпеки за вказаний період (1917-1991 роки. — ред.), — йдеться у відповіді комісії. — Ці відомості зберігають актуальність в даний час, оскільки їх поширення може завдати шкоди безпеці РФ, і вимагають продовження строків засекречування».

У комісії підкреслили, що в архівах немає відомостей про репресії, які були розсекречені раніше.

«Висновок не містить посилань на матеріали, що стосуються масових репресій, які підлягають розсекреченню згідно з указом президента від 23 червня 1992 року, — заявили у комісії. — Можливі спроби використовувати ув'язнення для приховування інформації, що відноситься до репресивної політики радянської держави, можуть бути оскаржені в установленому порядку».