Буш закликає видобувати нафту на американському шельфі

Президент США Джордж Буш закликав Конгрес відмінити федеральний мораторій 1981 року, згідно з яким заборонено видобувати нафту і газ на шельфі Атлантичного і Тихого океанів, а також на частини Мексиканської затоки. Слова Буша передає AFP.

На думку президента, мораторій застарів і є непродуктивним. За даними Буша, на шельфі може бути близько 18 мільярдів баррелів нафти, які дозволять США частково забезпечити себе паливом і знизити залежність від зарубіжних постачальників.

Про те, що Джордж Буш зажадає цього від Конгресу, стало відомо вранці 18 червня з американських газет. З думкою президента погодився і кандидат від Республіканської партії на майбутніх виборах Джон Маккейн.

Натомість Барак Обама, кандидат від Демократичної партії, до якої належить більшість у Конгресі, вже заявив, що виступає проти скасування мораторію, оскільки цей захід не дасть ефекту в найближчі роки, адже шельф ще потрібно готувати до розробки. Крім того, на боці демократів і екологи, які вважають, що промислова розробка шельфу приведе до забруднення довкілля.

Дискусія про необхідність відміни мораторію виникла відразу після того, як ціни на нафту на світовому ринку відновили історичні максимуми. Наприклад, баррель техаської нафти WTI з постачанням через місяць вперше став коштувати 139 доларів. Ще на початку року ціни не перевищували позначки в 100 доларів.

Лента.ру