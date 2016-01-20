Перший пуск з російського космодрому "Восточний" запланували на квітень

10:47, 20 січня 2016
Світ
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Перший пуск з нового російського космодрому "Восточний" в Приамур'ї може відбутися в другій половині квітня.

Фото: ridus.ru

Про це повідомив глава держкорпорації "Роскосмос" Ігор Комаров, передає Бі-бі-сі. "Ми припускаємо, що якщо всі випробування пройдуть успішно, то це буде друга половина квітня", - сказав він.

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Конкретна дата пуску ракети-носія "Союз-2" з "Восточного" буде визначена пізніше державною комісією за підсумками комплексних випробувань, які відбудуться 26 березня.

Космодром "Восточний" в Приамур'ї повинен стати основним стартовим майданчиком для запусків російських космічних ракет. Його будівництво супроводжувалося низкою скандалів, пов'язаних з невиплатою зарплати робітникам. Вони кілька разів оголошували голодування на знак протесту проти дій роботодавців, а також зверталися до президента Росії Володимира Путіна.

У зв'язку з цим слідчі органи порушили щодо підрядників і субпідрядників будівництва близько 20 кримінальних справ про розкрадання у великих розмірах та невиплату зарплати.

Завершити будівництво планувалося до 30 листопада 2015 року, проте після візиту Володимира Путіна на будмайданчик дату перших можливих запусків перенесли на весну 2016 року.

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