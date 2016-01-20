Розвідка дізналася про загибель 40 мирних жителів у Сирії через бомбардування російської авіації

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, зазначається, що 19 січня збройні формування президента Сирії Башара аль-Асада за підтримки авіації Повітряно-космічних сил збройних сил РФ продовжували наступальні дії у провінціях Дераа і Хомс.

«Встановлені чергові факти військових злочинів РФ у Сирії. 16 січня внаслідок ракетно-бомбових ударів російської авіації по цивільних об'єктах у міста Ракка загинули більше 40 мирних жителів. Зазначена інформація підтверджена моніторинговими групами сирійської правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights», - зазначено у повідомленні.

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В управлінні розвідки повідомили, що заходи із забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії включали переліт літака військово-транспортної авіації Іл-76 за маршрутом: Моздок – Латакія.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня 2015 р. російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії нібито по позиціях «Ісламської держави».

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.