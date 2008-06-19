Американські ВПС загубили тисячу компонентів ядерних боєприпасів

Під час перевірки поводження з американським ядерним арсеналом, за підсумками якої було відправлено до відставки все керівництво ВПС США, було виявлено недостачу більш ніж тисячі компонентів ядерних боєприпасів. Про це повідомив на закритих слуханнях в Конгресі адмірал Кіркланд Доналд (Kirkland Donald), який керував перевіркою. Деякими даними з його доповіді співробітники Пентагону поділилися з газетою The Financial Times на умовах анонімності.

Як підкреслило джерело видання в американському військовому відомстві, немає жодних даних про те, що зниклі компоненти ядерних боєприпасів опинилися у розпорядженні "тих країн, які не повинні їх одержати".

Офіційні представники Пентагону і Ради з національної безпеки відмовилися коментувати інформацію із закритої доповіді, повідомляє Лента.ру.

Раніше повідомлялося, що перевірка Доналда виявила "ерозію стандартів" поводження з ядерним арсеналом, яка привела до цілого ряду неприємних інцидентів. Так, у вересні 2007 року стратегічний бомбардувальник В-52 з сімома ядерними ракетами на борту пролетів над всією територією США, а ще раніше, в 2006 році, на Тайвань разом з партією акумуляторів для вертольотів помилково відправили чотири секретні підривники для ядерних боєголовок.

Міністр оборони Роберт Гейтс на початку червня відправив у відставку начальника штабу ВПС Майкла Моуслі (Michael Moseley) і міністра ВПС Майкла Уїнна (Michael Wynne). Їх змінили відповідно Нортон Шварц (Norton Schwartz) і Майкл Донлі (Michael Donley). Крім того, Гейтс створив спеціальну робочу групу з підготовки реформи системи зберігання ядерної зброї і засобів її доставки. Групу очолив Джеймс Шлезінгер (James Schlesinger), який був міністром оборони за президентів Річарда Ніксона і Джеральда Форда.