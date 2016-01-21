Кремль назвав доповідь у справі про вбивство Литвиненка в Лондоні "політично заангажованою"

У Москві вважають доповідь у справі про вбивство екс-офіцера ФСБ Литвиненка в Лондоні політично упередженою. Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

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"Шкода, що чисто кримінальну справу було політизовано. Це затьмарило загальну атмосферу двосторонніх відносин. Очевидно, що рішення про призупинення коронерського розслідування і початок "публічних слухань" мало яскраво виражене політичне підґрунтя", - стверджує Захарова.

"З урахуванням цього не було підстав очікувати, що підсумкова доповідь політично заангажованого і вкрай непрозорого процесу, який підводився під заздалегідь визначений, "потрібний" результат, раптом виявиться об'єктивною і неупередженою", - заявляють у Кремлі.

Раніше сьогодні лондонський суд визнав президента РФ Володимира Путіна "ймовірно" причетним до загибелі колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.

Литвиненко, який втік у 2000 році до Великобританії, помер у листопаді 2006 року, незабаром після отримання британського громадянства. Самопочуття Литвиненко стало погіршуватися після зустрічі з колишніми колегами Луговим і Ковтуном і спільного чаювання в лондонському готелі Millennium.

Після його смерті фахівці британського Агентства з охорони здоров'я стверджували, що виявили в організмі Литвиненка значну кількість радіоактивного полонію-210. Основним підозрюваним у справі Литвиненка проходить російський бізнесмен і депутат Луговий. Однак він заперечує висунуті на його адресу звинувачення, називаючи їх політично мотивованими.

Ковтун в свою чергу раніше заявив, що відмовляється від дачі показань по відеозв'язку з Москви, оскільки не має права цього робити в виду зобов'язань, накладених на нього в рамках російського слідства у кримінальній справі про вбивство екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. За його словами, в рамках слідства їм дана "підписка про нерозголошення даних попереднього розслідування".

Олександр Литвиненко - підполковник держбезпеки РФ, у 1988-1999 роках — співробітник КДБ — ФСБ. Критик російської влади і особисто Путіна.