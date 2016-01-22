Білий дім не виключає дій у відповідь на доповідь щодо смерті Литвиненка

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає Голос Америки.

Він зазначив, що Білий дім не буде оголошувати про будь-які дії в якості прямої реакції на висновки доповіді, але додав: «Я, звичайно, не виключаю будь-які відповідні кроки у майбутньому».

«Є деякі непристойні подробиці у цій справі, і воно виглядає так, наче взято прямо з шпигунського роману в тій чи іншій формі», – сказав Ернест.

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Разом з тим, зазначив він: «...доповідь також вказує на шлях, по якому політична обстановка, існуюча в даний час всередині Росії, поширюється за межі Росії».

Ернест також додав, що критики і політичні опоненти російської влади часто зазнають погроз, залякування, а в деяких випадках – смерті. "Ця готовність ігнорувати основні зобов'язання, що стосуються прав людини, свободи слова і можливості говорити і поширювати свої погляди, навіть якщо вони критичні щодо уряду, вже давно викликають у нас стурбованість внутрішнім становищем речей в Росії", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 січня, суддя сер Роберт Оуен оголосив своє рішення за підсумками публічних слухань у справі про загибель екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. У звіті, який суддя готував упродовж майже півроку, він прийшов до висновку, що вбивство Литвиненка в Лондоні було «ймовірно схвалено секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і також президентом Росії Володимиром Путіним». При цьому суддя виключив, що Литвиненко взяв радіоактивний полоній-210 випадково або з наміром вчинити самогубство. Вірогідними виконавцями вбивства суд назвав колишніх співробітників ФСБ Олександра Лугового (нині депутат Держдуми) і бізнесмена Дмитра Ковтуна.

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Литвиненко помер 23 листопада 2006 року. Спершу медики припускали, що він був отруєний високотоксичним талієм, отрутою, проте пізніше з'ясувалося, що смерть настала у зв'язку з отруєнням радіоактивним полонієм-210. За версією Скотланд-Ярду, його Литвиненко підмішали в чай депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Луговий (колишній колега Литвиненко по ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який у минулому був співробітником ГРУ.

Британська прокуратура вимагала їх екстрадиції в 2007 році, однак тоді Росія відмовила в цьому.

Показання по справі Литвиненка давала його вдова Марина. Ковтун збирався дати свідчення по відеозв'язку з Москви, проте згодом він відмовився від цього.

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У 2013 році Слідчий комітет РФ отримав статус зацікавленої сторони за власною ініціативою.

У липні The Guardian писала, що в матеріалах справи був свідок під псевдонімом D3. Він говорив, що Ковтун розповідав про намір убити Литвиненка. Ці свідчення він дав ще 2006 році, однак до справи їх долучили тільки в 2010 році.