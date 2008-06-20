Чавес лякає Європу, що не дасть нафти

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС заявив, що може припинити постачання нафти до Європейського Союзу, якщо у цих країнах почнуть застосовувати нові жорсткі правила стосовно нелегальних мігрантів.

Як передає «Німецька хвиля», парламент ЄС у середу підтримав директиву, що передбачає ув’язнення нелегалів терміном на півроку, а в окремих випадках – до півтора року. Згідно з новими правилами, нелегалів мають депортувати на батьківщину або до так званих «безпечних третіх країн», з якими ЄС має угоди про реадмісію. Нові норми будуть єдиними для всіх 27 країн Євросоюзу та мають набрати чинності через два роки. Численні неурядові організації уже піддали це нововведення жорсткій критиці.