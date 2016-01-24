Нью-Йорк оговтується після снігової бурі: в місті зняли заборону на рух авто

У Нью-Йорку з 7.00 ранку (14.00 за київським часом) скасовано заборону на рух автомобілів.

Про це під брифінгу повідомив губернатор однойменного штату Ендрю Куомо, повідомляє Газета.ru.

Заборона на рух наземного транспорту набула чинності 23 січня. Дане рішення було прийнято з метою забезпечення безпеки жителів штату.

Заборона діяла в південно-східній частині штату і здійснювався «організовано, щоб люди могли потрапити додому». Рух було дозволено тільки автомобілям екстрених служб.

Через снігову бурю в Нью-Йорку також було оголошено надзвичайний стан.