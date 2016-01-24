У Нью-Йорку через сніжну бурю практично завмер рух

Аналогічна заборона діятиме для Лонг-Айленда та південної частини штату, повідомляє ВВС.

"Також не можна буде користуватися наземною частиною метро і залізничним сполученням. До цього в місті припинили рух автобуси", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за виконанням заборони, згідно із заявою мера міста Біла де Блазіо, стежитимуть співробітники поліції. Всім, хто вийшов на вулиці, поліцейські будуть настійно радити негайно повернутися додому. Департамент поліції попередив, що буде заарештовувати тих, хто не підкориться цій вимозі.

Де Блазіо також заявив, що театри на Бродвеї мають скасувати вистави, а ресторани - закритися.

Згідно з прогнозами, в регіоні має випасти понад 76 сантиметрів снігу.

Раніше де Блазіо заявляв, що ця буря може стати найгіршою в історії міста. Департамент поліції відзвітував про більш ніж 200 ДТП та 300 випадків вимушеної буксирування автомобілів, які застрягли у снігу.

У 10 штатах США введено надзвичайний стан. Повідомляється про щонайменше 10 загиблих. Десятки тисяч людей залишилися без електрики, а ще кілька мільйонів не можуть вийти зі своїх будинків. В деяких штатах на дорогах утворилися затори, в яких заблоковані автомобілі з людьми всередині.

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Національна метеорологічна служба США повідомляє, що ця буря може увійти в десятку найнебезпечніших. Потенційно вона може зачепити 50 мільйонів осіб. Снігопад продовжиться в неділю. За даними метеорологів, збиток може перевищити 1 мільярд доларів.