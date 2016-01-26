Президент Ірану уклав в Італії контракти на $17 мільярдів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Угоди з італійськими компаніями стосуються енергетики та інфраструктури. Після церемонії підписання Роухані відправився на вечерю з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці на Капітолії.

У вівторок у Роухані відбудеться зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані. Потім він відправиться в Париж, де заплановано підписання великої угоди з компанією Airbus про купівлю Іраном більше 100 літаків.

В іранську делегацію входять 120 осіб, серед яких - члени уряду і великі бізнесмени.

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Європейське турне голови Ірану триватиме п'ять днів. Воно покликане відновити зв'язки із Заходом після зняття з Ірану міжнародних санкцій.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідери Китаю Сі Цзіньпін і Ірану Роухані оголосили, що досягли угоди про стратегічне партнерство у всіх міжнародних, регіональних і двосторонніх справах. Високопосадовці двох країн раніше підписали 17 угод і документів про двостороннє співробітництво.