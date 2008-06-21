Вірменія продовжить консультації з НАТО

Вірменія вважає важливим продовжити консультації з НАТО у форматі "26 плюс 1", заявив міністр закордонних справ республіки Едвард Налбандян, перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі, на зустрічі з генсеком НАТО Яапом де Хооп Схеффером, повідомили прес-служба МЗС країни.

"Під час зустрічі Налбандян високо оцінив підсумки засідання Ради Північноатлантичної ради у форматі "26 плюс 1" (Вірменія-НАТО), яке відбулося 28 травня. Зі свого боку, Схеффер вітав рішення парламенту Вірменії про подвоєння чисельності вірменських миротворців у Косовому", - сказав представник прес-служби.

Вірменія 12 червня вперше відправила до Косова миротворчу місію у складі роти (70 військовослужбовців), яка замінила взвод з 34 військовослужбовців. Вірменські військові беруть участь у миротворчій місії біля міста Урошевац у складі грецького батальйону з 12 лютого 2004 року.

Налбандян зазначив, що Єреван цінує сприяння країн-членів Альянсу в реалізації Програми дій індивідуального партнерства Вірменія-НАТО (IPAP).

"На прохання Схеффера, керівник вірменського МЗС розповів про підсумки зустрічі президентів Вірменії та Азербайджану Сержа Саркісяна та Ільхама Алієва в рамках карабахського врегулювання", - сказав представник прес-служби.

У Брюсселі Налбандян зустрівся також із спецпредставником ЄС на Південному Кавказі Пітером Семнебі та керівниками ряду загальноєвропейських і бельгійських вірменських організацій.