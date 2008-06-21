На 2020 рік Росія повинна мати сучасну армію: начальник генштабу
Генерал виступив на церемонії випуску
Росія на 2020 рік повинна мати армію найсучаснішого рівня, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ генерал армії Микола Макаров.
"В рамках стратегічного розвитку Росії до 2020 року одним з пріоритетних напрямів є зміцнення національної безпеки за рахунок створення нової стратегії будівництва збройних сил з урахуванням сучасних викликів і загроз для національної безпеки країни. При цьому довгострокове будівництво збройних сил повинне бути адекватним економічним можливостям держави, грунтованим на забезпеченні армії та флоту озброєнням і військовою технікою, розробленою з використанням новітніх технологій і при підвищенні ролі людського чинника", - сказав генерал 19 червня на церемонії випуску у військовій академії Генерального штабу.