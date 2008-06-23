У Страсбурзі відкривається літня сесія ПАРЄ

У Страсбурзі сьогодні відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

На порядку денному сесії - спеціальне засідання щодо стану демократії в Європі, підготовленого віце-президентом ПАРЄ Сергієм ГОЛОВАТИМ, а також дебати про функціонування демократичних інститутів у Туреччині та Азербайджані, передає радіо «Свобода».

На обговорення сесії, можливо, буде винесена також ситуація у Вірменії після придушення виступів опозиції в Єревані на початку березня.

На сесії виступить Президент Сербії Борис ТАДІЧ. Заслуховуватиметься також доповідь спостерігачів, які працювали на парламентських виборах у Грузії та Македонії. Сесія триватиме до 27 червня.

Крім того, на передбаченому в рамках сесії засіданні політкомісії ПАРЄ може бути ухвалене рішення про майбутню доповідь щодо голоду в 1931-1933 роках в СРСР.

Під час весняної сесії ПАРЄ в квітні цього року Бюро Асамблеї підтримало запропоновану українською делегацією ініціативу розглянути тему Голодомору 30-х років в Україні. Українська сторона планувала підготувати документ, в якому містилося б прохання визнати голодомор геноцидом, повідомляє РІА "Новости".

Російська делегація в ПАРЄ виступила проти такого трактування доповіді. Вона запропонувала об`єднати документи і вшанувати пам`ять усіх жертв голоду 1930-х років.