Вакцина від вірусу Зіка може бути готова до кінця цього року - фармацевти
Фахівці, які розробляють вакцину від вірусу Зіка, заявляють, що вона може бути готова до кінця цього року, тобто набагато раніше встановлених раніше термінів.
За словами представників фармацевтичної компанії Inovio Pharmaceuticals, вакцина вже випробовувалася на дрібних тваринах, тепер її планується протестувати на приматах, а у другій половині року - розпочати випробування на людях. Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Тим часом президент Бразилії Ділма Русеф закликала населення країни об'єднатися у боротьбі з вірусом.
Вірус Зіка, що одержав широке поширення в Латинській Америці, було відкрито у 1947 році в Уругваї. Нинішній спалах захворювання вчені називають найбільшим в історії.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 3 до 4 млн людей можуть бути інфіковані у Південній, Центральній та Північній Америці. У більшості випадків хвороба протікає без будь-яких симптомів, тому вірус складно виявити.
Вірус розповсюджують комарі, його появу відзначено вже більш ніж у 20 країнах регіону.