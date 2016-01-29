Кремль відреагував на заяву США про Путіна-корупціонера

У Москві стверджують, що визнання Білим домом корумпованості російського лідера є "початком підготовки" Заходу до виборів у РФ і вимагають пояснень. Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "РБК".

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"Заяву мого колеги в Білому домі ми вважаємо неприйнятною як з точки зору загальної практики міжнародних відносин, так і з точки зору двосторонніх російсько-американських відносин. Ми вважаємо це заяву обурливою і образливою. Ми будемо чекати якихось подальших роз'яснень з боку вищого керівництва США", – заявив Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, в Кремлі після заяв Білого дому зробили висновок, що "за океаном почалася підготовка до наших (російських - ред.) виборів".

"До президентських виборів ще більше двох років. Але підготовка вже почалася. Ясно, що акумулюється негатив у відношенні глави нашої держави. Наявне також активне використання російської теми і теми Путіна у внутрішньополітичній електоральній грі США. Там всі наввипередки навалюються із критикою і на Росію, і особисто Путіна, і буквально змагаються, хто це робить дужче", – сказав Пєсков.

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Представник Кремля заявляє, що Путін нібито ще не прийняв рішення про те, висуватися на вибори 2018 року чи ні. При цьому "очорнення" російського президента пов'язане із його "послідовною позицією" по Україні та Сирії.

"Звичайно ж, ще очевидно, що наших партнерів, напевно краще сказати так званих партнерів, їх не радує послідовна позиція Росії по українських та сирійським справах. І в неприйнятті цієї активної лінії, на жаль колеги, переходять на особисті образи. Ми переконані, що це не є проявом сили. Радше це вияв слабкості і безсилля. Але все це не вплине ні на Путіна, ні на Росію", – заявив прес-секретар президента.

"В кінці я б сказав, що це абсолютно неприйнятне заяву з точки зору міжнародних відносин. Подібне образу на адресу глави держави, голослівне, важко піддається аналізу. Якщо б я допустив подібне образу на адресу президента США, мене б звільнили", – підсумував Пісків.

Нагадаємо, раніше телеканал BBC One показав документальний фільм Річарда Билтона «Таємні багатства Путіна», в якому російський президент звинувачується в тому, що використав свою владу для накопичення таємного стану.

У фільмі, серед іншого, виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін звинуватив президента Росії Володимира Путіна в корупції.

Пізніше в Білому домі заявили, що слова в. о. заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адама Шубіна щодо корумпованості президента Росії Володимира Путіна є відображенням позиції Білого дому.