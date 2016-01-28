ЗМІ: Резонансні міжнародні розслідування перетворюють Путіна з мачо на кримінальника і корупціонера

Про це пише Анна Павленко у своїй статті для журналу "Новое время".

"І хоча Кремль назвав британське дізнання "квазірозслідуванням", а документальний фільм — "безвідповідальною журналістикою", це не завадило світу зрозуміти головне: російський президент віддає накази вбивати неугодних навіть на території інших держав, він безпосередньо пов'язаний з криміналом і пограбував власну країну вже на космічну суму — $40 млрд, за даними ЦРУ", - наголошується в статті.

"Тепер кожен політичний діяч задумається: як я виглядаю, потискуючи руку вбивці Литвиненка, найбільшому злодієві в історії Росії?" — розповів про реакцію, яку він очікує від світових лідерів, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

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Експерти зазначають, що в першу чергу це торкнеться офіційного Лондона, адже саме у Великобританії відбулося санкціоноване Путіним вбивство.

"Зараз британський уряд має вирішити, як довго тримати відкритими канали для пана Путіна, одночасно даючи йому зрозуміти, що він не зможе вийти з положення, особливо коли відкриваються злочинні діяння на британській землі",— міркує британський політичний оглядач Бріджит Кендалл.

"Росіяни і раніше знали, що Путін краде, але це поки не штовхає їх на якісь великі соціальні заворушення", — зазначає Піонтковський.

За словами політолога, він не може позбутися враження, що на Заході тепер прийнято колективне рішення зруйнувати імідж Путіна і при цьому використовувати всі наявні аргументовані звинувачення, щоб "загнати його в кут".

"І тим самим чинити тиск на російську політичну еліту — показати, що ця людина не може виконувати функції, які для неї важливі".

Детальніше про про звинувачення на адресу Путіна читайте у статті "Вова Кремлівський" у свіжому випуску журналу "Новое время".