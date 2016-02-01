Російські спецслужби вважають, що до катастрофи А321 в Єгипті причетні турецькі бойовики - ЗМІ

Про це пише російської видання "Коммерсантъ" з посиланням на свої джерела в спецслужбах.

Відзначається, що в Туреччині "вовки" з'явилися наприкінці 60-х років минулого століття. Засновником організації вважається голова ультраправої Республіканської селянської національної партії, перетвореної 1969 року в Партію націоналістичного руху,— Алпарслан Тюркеш.

Також видання додає, що один з лідерів "Сірих вовків" - Алпарслан Челік, взяв на себе відповідальність за розстріл 24 листопада минулого року одного з російських пілотів Су-24, які катапультувалися, збитого турецьким літаком при порушенні повітряного простору Туреччини.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше "Когалимавіа"), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.