Експеримент: як доїхати з Києва до Греції залізницею?

З початку червня Південно-Західна залізниця запустила причіпний вагон «Київ-Салоніки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Південно-Західної залізниці Олександр ТОЛКАЧОВ в Києві журналістам.

Вагон функціонує у складі потягу №15 "Москва-Будапешт-Ужгород" і знаходиться в дорозі 51 годину.

Як уточнили УНІАН у Південно-Західній залізниці, вагон запущено в експериментальному режимі з метою вивчення попиту і здійснює одну поїздку на тиждень.