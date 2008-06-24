Експеримент: як доїхати з Києва до Греції залізницею?
00:20, 24 червня 2008Світ
1703 0
Версія від ПЗЗ
З початку червня Південно-Західна залізниця запустила причіпний вагон «Київ-Салоніки».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Південно-Західної залізниці Олександр ТОЛКАЧОВ в Києві журналістам.
Вагон функціонує у складі потягу №15 "Москва-Будапешт-Ужгород" і знаходиться в дорозі 51 годину.
Як уточнили УНІАН у Південно-Західній залізниці, вагон запущено в експериментальному режимі з метою вивчення попиту і здійснює одну поїздку на тиждень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter