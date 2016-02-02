У Китаї на піротехнічній фабриці прогримів вибух
11:51, 02 лютого 2016Світ
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Вибух стався на підпільній піротехнічної фабриці в одному з сіл провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю, передає агентство Сіньхуа.
REUTERS
Жертвами вибуху стали шість осіб, двоє з яких загинули на місці пригоди та ще четверо - під завалами, передає Росбалт.
Десять людей постраждали. Їх госпіталізували в найближчу лікарню без загрози для життя.
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Рятувальна операція завершена. Встановлюються всі обставини та причини інциденту, а також особи, що влаштували в будинку незаконне виробництво піротехніки.
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