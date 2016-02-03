У Саудівській Аравії смертний вирок поету замінили в'язницею

Смертна кара була замінена на восьмирічний термін ув'язнення і 800 ударів батогом, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Також Ашрафа Файяда змусили публічно відмовитися від своєї творчості.

Вирок Файяду ґрунтувався на показаннях свідка, який стверджував, що поет нібито проклинав бога, пророка Мухаммеда і Саудівську Аравію. Свідок також стверджував, що у віршах 35-річного поета містяться атеїстичні ідеї.

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Файяд, що народився в Саудівській Аравії в сім'ї палестинських біженців, заперечує звинувачення. За його словами, в січні 2014 року під час перегляду футбольного матчу в кафе він посперечався, а потім його заарештували за атеїстичні думки у віршах.