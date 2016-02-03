"Аль-Каїда" розповіла, що "надихнуло" Усаму бен Ладена здійснити теракти 11 вересня

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Independent.

Як зазначається, бен Ладена вразив випадок з рейсом 990 компанії EgyptAir, який зазнав аварії в Атлантичному океані в жовтні 1999 року, прямуючи з Лос-Анджелеса в Каїр. Внаслідок трагедії загинуло 217 осіб, більшість з яких становили американці.

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Тоді винуватцем трагедії був названий 59-річний єгипетський пілот Гаміль аль-Батуті, який навмисно розбив пасажирський лайнер, повторюючи слова «На все воля Аллаха!».

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Коли бен Ладен почув цю новину, він запитав: «Чому він не розбив літак в яку-небудь будівлю?» Саме тоді терорист почав планувати стратегію атаки на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, повідомляє видання.

Довідка. 11 вересня 2001 року терористи-смертники на двох захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні, третій літак, екіпаж та пасажири якого намагалися нейтралізувати терористів, впав у Пенсільванії.

Трагедія забрала життя майже 3 тисяч людей і стала поворотним моментом у внутрішній і зовнішній політиці США.