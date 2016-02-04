Трьох турецьких студентів з московського інституту відрахували на прохання ФСБ

Рішення про відрахування трьох турецьких студентів з Московського інженерно-фізичного інституту було прийнято на вимогу ФСБ РФ. Так в російській Генпрокуратурі відповіли на запит Ради з прав людини при президенті РФ.

Читайте такожЛавров заявляє, що Москва не забуде Туреччині збитий російський бомбардувальник

"Троє студентів Національного дослідницького ядерного університету Московського інженерно-фізичного інституту були відраховані на підставі рішення Федеральної служби безпеки про небажаність їхнього перебування на території Російської Федерації", - повідомили в Раді з прав людини.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що з російських вузів відрахували ряд турецьких студентів, які нібито підтримували в інтернеті терористичні організації.

Також раніше на обшуки і відрахування поскаржилися також турецькі студенти з Воронежа і Саратова. При цьому Воронезький інститут високих технологій дав офіційну відповідь, в якій підтвердив, що з установи дійсно були відраховані турецькі студенти. За заявою адміністрації, це торкнулося дев'яти осіб, які мали "академічні та фінансові заборгованості".

На початку грудня міністерство освіти та науки Росії заявило про розірвання договорів про співпрацю між російськими і турецькими вузами. У відомстві розповіли про плани якнайшвидшого повернення російських студентів з Туреччини на батьківщину, проте запевнили, що турецькі громадяни зможуть продовжити навчання в Росії.