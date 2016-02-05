У Латвії затримано підозрюваного в участі у бойових діях на Донбасі

Правоохоронці у четвер, 4 лютого, на сайті поліції безпеки повідомили, що 25 січня було порушено кримінальну справу проти громадянина Латвії, якого підозрюють у незаконній участі у збройному конфлікті за межами країни, передає Deutsche Welle.

Як зазначається у повідомленні поліції, чоловіка заарештували після повернення до Латвії, суд щодо підозрюваного обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Поліція веде слідство та утримується від подальших коментарів.

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Цей випадок - перший у країні, коли особу підозрюють за статтею Кримінального закону Латвії, що передбачає покарання за незаконну участь у збройних конфліктах за кордоном, зазначили в поліції. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до десяти років.

За інформацією місцевого інтернет-видання Delfi, на сьогоднішній день офіційно відомо про п'ятьох громадян Латвії, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Це - Айо Бенес, Григорій Косніковський ("Мисливець"), Валентин Мілютін ("Васьок"), В'ячеслав Висоцький ("Сєдой") та Анатолій Матюковський.

У лютому минулого року парламент Латвії ухвалив закон, за яким жителі країни, які беруть участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань, підлягають кримінальному переслідуванню.