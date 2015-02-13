У Латвії каратимуть тих, хто воює на боці незаконних збройних формувань

Відповідний закон ухвалив парламент країни, повідомляє DW.DE.

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Закон було ухвалено 66-ма голосами депутатів латвійського Сейму при 18 голосах проти. Проти голосували депутати, що належать до проросійського блоку.

Як пояснив міністр юстиції Латвії Дзінтарс Раснакс, "цей закон стосується як тих, хто воює у складі терористичних угруповань, так і тих, хто бере участь у боях на боці груп, що воюють проти суверенітету визнаних міжнародним співтовариством держав". За його словами, "закон точно стосується осіб з Латвії, які воюють на Донбасі, в Сирії або ще десь".