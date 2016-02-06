Канада скасувала економічні санкції проти Ірану

Про це заявили в канадському МЗС, передає ТАСС.

"Канада внесла зміни до (пакет) економічних санкцій проти Ірану і сигналізує про готовність до відновлення діалогу з ІРІ", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

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У ньому також зазначається, що обмеження знімаються на імпорт та експорт товарів, а також на проведення фінансових операцій.

Дипломатичні відносини з Іраном Канада розірвала у вересні 2012 року.

Нагадаємо, 16 січня з Ірану зняли міжнародні санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.

Домовленості між Іраном і "шісткою" (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай) були досягнуті влітку 2015 року. Згідно з ними, Тегеран відмовився розвивати свою ядерну програму в обмін на зняття міжнародних санкцій.