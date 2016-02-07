Могеріні готується відвідати Іран
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні оголосила про підготовку «важливого візиту» до Ірану.
Сама Могеріні зазначила 6 лютого, що дата вызиту ще не встановлена, але з іранською стороною, за її словами, триває підготовка візиту, повідомляє "Радіо Свобода".
Вона додала, що всі 28 країн Євросоюзу підтримують відкритість у відносинах з Іраном.
Читайте такожІран буде виставляти рахунки за знову підписаним контрактам на поставку нафти в євро - Reuters
Могеріні також повідомила, що 15 лютого в Брюсселі проведе переговори з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом.
Відновлення відносин Євросоюзу з Іраном стало можливим після реалізації умов ядерної угоди між Тегераном і провідними світовими державами. За умовами угоди Іран значно обмежив свою ядерну діяльність в обмін на полегшення санкцій.
Читайте такожКанада скасувала економічні санкції проти Ірану