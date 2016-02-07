В НАТО відреагували на пуск балістичної ракети із КНДР

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на північнокорейський пуск балістичної ракети.

"Я рішуче засуджую запуск ракети з використанням балістичної технології, який відбувся після північнокорейських ядерних випробувань 6 січня", - цитує Столтенберга прес-служба Альянсу.

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"Це є прямим порушенням п'яти резолюцій Ради Безпеки ООН, якими КНДР неодноразово закликали припинити всі види діяльності, пов'язані з програмою розробки балістичних ракет, щоби відновити попередні зобов'язання щодо мораторію на їх запуск і не проводити жодних нових ядерних випробувань або пусків з використанням балістичних ракет", - йдеться в заяві Генсека НАТО.

НАТО закликає владу Північної Кореї виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного права, не погрожувати і не запускати балістичні ракети, а також утриматися від подальших провокаційних дій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Північна Корея повідомила ООН про намір до 25 лютого запустити власний супутник. Офіційно оголошено, що це має послужити розвитку північнокорейської ракетної техніки дальньої дії.

Цей намір викликав різкий протест Японії і США. Міністр оборони Японії Ген Накатані наказав підготувати ППО країни до знищення північнокорейської ракети. Влада США заявила про намір посилити санкції відносно Пхеньяна, якщо він не відмовиться від свого задуму.

Різка реакція світової громадськості на плани КНДР щодо освоєння космічного простору пов'язана з тим, що ракетоносії, які використовуються для виведення супутника на орбіту, створено на основі балістичних ракет дальнього радіусу дії. Успішний запуск супутника означатиме просування Пхеньяну в технології доставки бойових зарядів на далекі відстані.

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12 січня Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що північнокорейські балістичні ракети відтепер можуть бути оснащені боєголовками з термоядерним зарядом. Про успішні випробування таких зарядів Пхеньян офіційно оголосив 6 січня.