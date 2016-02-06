Японія направила есмінці для можливого перехоплення ракети КНДР

Японія направила есмінці, оснащені комплексами озброєння Aegis, в Східно-Китайське і Японське моря, для того щоб збити ракету Північної Кореї, якщо вона буде загрожувати території Японії, повідомляє Gazeta.ru з посиланням The Japan Times.

Есмінці вийшли з порту військової бази в Нагасакі. Як наголошується, всі вони оснащені радарами і зенітними ракетами SM-3. Два з них будуть розміщені в Східно-Китайському морі, один — в Японському.

Відзначається, що, якщо влада Японії вирішить, що ракета «просто пролітає над територією Японії» і впаде в нейтральних водах, вона не буде збита.

Дане рішення ухвалили після того, як Північна Корея повідомила міжнародні організації про запуск супутника в період з 8 по 25 лютого. За даними японських ЗМІ, КНДР здійснить запуск «супутника спостереження».

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Раніше повідомлялося, що КНДР перенесла терміни запуску ракети на день раніше - має намір здійснити запуск балістичної ракети з 7 лютого по 14 лютого.