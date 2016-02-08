"Ісламська держава" майже в половину скоротила платню своїм бойовикам - мінфін США
Терористичному угрупованню "Ісламська держава" (ІД) довелося скоротити своїм бойовикам платню на рівень до 50 відсотків.
До цього ІД змусили авіаудари коаліції під проводом США, які обмежили фінансові можливості джихадистів, скоротивши прибутки від продажу нафти. Про заявив у Лондоні помічник міністра фінансів США з питань фінансування тероризму Деніел Глейзер, передає Deutsche Welle.
За словами Глейзера, ракетно-бомбові удари коаліції завдали шкоди потужностям з видобутку й переробки нафти та транспортним можливостям для її доставки з підконтрольних "Ісламській державі" територій Сирії та Іраку.
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"Якщо ви подивитесь на труднощі, які, як нам відомо, вони мають у транспортуванні та видобутку, я гадаю, буде справедливим стверджувати, що в них більше немає можливості заробляти гроші так, як це було раніше", - наводить слова співробітника мінфіну США агенція Reuters.
Як повідомляв УНІАН, за данними Сирійського центру моніторингу прав людини, що базується у Британії, екстремістське угруповання "Ісламська держава" має намір удвічі скоротити зарплати своїм бойовикам й іншим членам угруповання.