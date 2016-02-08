"Ісламська держава" майже в половину скоротила платню своїм бойовикам - мінфін США

До цього ІД змусили авіаудари коаліції під проводом США, які обмежили фінансові можливості джихадистів, скоротивши прибутки від продажу нафти. Про заявив у Лондоні помічник міністра фінансів США з питань фінансування тероризму Деніел Глейзер, передає Deutsche Welle.

За словами Глейзера, ракетно-бомбові удари коаліції завдали шкоди потужностям з видобутку й переробки нафти та транспортним можливостям для її доставки з підконтрольних "Ісламській державі" територій Сирії та Іраку.

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"Якщо ви подивитесь на труднощі, які, як нам відомо, вони мають у транспортуванні та видобутку, я гадаю, буде справедливим стверджувати, що в них більше немає можливості заробляти гроші так, як це було раніше", - наводить слова співробітника мінфіну США агенція Reuters.

Як повідомляв УНІАН, за данними Сирійського центру моніторингу прав людини, що базується у Британії, екстремістське угруповання "Ісламська держава" має намір удвічі скоротити зарплати своїм бойовикам й іншим членам угруповання.