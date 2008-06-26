Єврокомісія вимагає від Чехії, Греції та Польщі подбати про жінок

Єврокомісія вимагає від Чехії, Греції та Польщі законодавчо заборонити дискримінацію жінок.

Я передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сьогодні Єврокомісія вирішила направити цим країнам листи обґрунтованої думки, що є другим етапом процедури про порушення законодавства ЄС.

Єврокомісія, зокрема, вимагає від Чехії, Греції та Польщі введення у національні законодавства положень Директиви про заборону дискримінації при доступі до товарів та послуг, ухваленої в 2004 році.

Положення Директиви стосуються, зокрема, таких сфер життя як транспорт, ведення домогосподарства, банківська та страхова справа.

Чехія, Греція та Польща поінформували Єврокомісію про те, що вони зараз готують необхідні заходи для введення положень Директиви у національні законодавства, однак не повідомили, про які саме спеціальні заходи йдеться.

Як повідомляв УНІАН, лист обґрунтованої думки є другим етапом процедури про порушення законодавства ЄС. Країни-члени мають протягом двох місяців відповісти на цей лист. Якщо Єврокомісія не отримає обґрунтованих відповідей вона може звертатися до Європейського суду.

Положення Директиви про заборону дискримінації при доступі до товарів та послуг мали бути введені в національні законодавства до 21 грудня 2007 року.

Станом на сьогодні Єврокомісія не отримала повідомлення про імплементацію цієї Директиви від 12 країн-членів, яким були направлені листи формального попередження (перший етап процедури про порушення законодавства ЄС – УНІАН): Чехії, Естонії, Ірландії, Греції, Франції, Кіпру, Латвії, Мальти, Польщі, Португалії, Румунії та Великої Британії.