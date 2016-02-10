Обама задоволений виконанням своїх передвиборчих обіцянок
00:55, 10 лютого 2016Світ
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Президент США Барак Обама в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що задоволений тим, як він виконав свої передвиборчі обіцянки за час президентства.
REUTERS
За словами глави держави, у нього є список того, що він обіцяв зробити, з яким він звіряється «час від часу», пише Росбалт.
«Я здійснив багато з них, я домігся прогресу практично по всім з них. Я задоволений, що збіглося те, чого я хотів добитися, з тим, чого я досяг», — сказав Обама.
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Він також зазначив, що жалкує про те, що не зміг хоча б трохи знизити ту «озлобленість, яка існує тут, у Вашингтоні».
«Сподіваюся, що тепер, коли я не у виборчих бюлетенях, я зможу посприяти тому, щоб люди на якийсь час відступили, і сказати їм, що ми всі в одній команді», — додав Обама.
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