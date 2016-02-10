Бойовики "Ісламської держави" можуть влаштувати теракти в США і Європі в 2016 році - Пентагон

«ІД може здійснити нові теракти в Європі і спробувати організувати нові атаки проти США в 2016 році», — заявив директор розвідувального управління американського міністерства оборони генерал-лейтенант Вінсент Стюарт.

За його словами, ІД «представляє найбільш серйозну загрозу для США і їх союзників», передає Росбалт.

Стюарт також зазначив, що США очікують, що до 2016 року Росія продовжить активні дії в оборонній галузі.

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«У минулому році Росія проводила серйозні військові навчання і робила агресивні дії. Ми припускаємо такий же високий рівень військової активності в нинішньому році», — сказав він.

За його словами, «Москва, незважаючи на економічні труднощі, продовжує агресивну зовнішню і військову політику, включаючи операцію в Сирії і стійку присутність в Україні, а також розширення військових можливостей в Арктиці».