Пентагон планує значно збільшити оборонні витрати

Запит Пентагону за новий фінансовий рік, який починається 1 жовтня, становить 583 мільярда доларів. Як заявили американські офіційні особи, 59 мільярдів з цієї суми – це «непередбачені витрати» для потреб військових дій в Афганістані, більше 7 мільярдів – на військові операції в Іраку і Сирії. Всього мова йде про 35-відсоткове збільшення фінансування оборони США порівняно з бюджетом 2016 року, передає Крим.Реалії.

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Міністр оборони США Ештон Картер заявив, що «місця загрози» у світі змінюються, що створює нові ризики, в тому числі пов'язані з анексією Криму Росією і підтримкою сепаратистів на сході України.

Картер анонсував збільшення витрат на європейські ініціативи, спрямовані на протидію російській загрозі, а також додаткові кошти на забезпечення американських військових і обладнання в Естонії та Румунії.

Білий дім офіційно представить проект бюджету США на наступний рік 9 лютого. Після цього пакет законопроектів про виділення коштів міністерствам і відомствам відправлять на розгляд Конгресу.

Як повідомляв УНІАН, Білий дім планує виділити в 2017 році більш, ніж $3,4 млрд на додаткове військове обладнання, розміщене в Європі.