Прем'єр Ізраїлю пропонує побудувати паркан уздовж усього кордону

Про це повідомляє The Guardian.

Проект вартістю в мільярди шекелів, також допоможе вирішити проблему з бойовиками ХАМАС, які проникають на територію Ізраїлю через підземні тунелі.

"Це багаторічний план оточення Ізраїлю стіною безпеки, спрямований на захист від поточних і майбутніх проблем Близького Сходу", - сказав Нетаньяху.

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Обґрунтовуючи необхідність будівництва захисної споруди Нетаньяху зазначив потребу "захистити свій будинок від диких звірів".