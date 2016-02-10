Прем'єр Ізраїлю пропонує побудувати паркан уздовж усього кордону
15:02, 10 лютого 2016Світ
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Прем'єр-міністр Бенжамін Нетаньяху заявив про намір обнести Ізраїль по всьому периметру сухопутного кордону парканом для захисту від проникнення палестинців і жителів сусідніх арабських держав.
REUTERS
Про це повідомляє The Guardian.
Проект вартістю в мільярди шекелів, також допоможе вирішити проблему з бойовиками ХАМАС, які проникають на територію Ізраїлю через підземні тунелі.
"Це багаторічний план оточення Ізраїлю стіною безпеки, спрямований на захист від поточних і майбутніх проблем Близького Сходу", - сказав Нетаньяху.
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Обґрунтовуючи необхідність будівництва захисної споруди Нетаньяху зазначив потребу "захистити свій будинок від диких звірів".
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