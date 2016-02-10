Чуркін заявив, що Росія не має наміру виправдовуватися за свої дії в Сирії

Про це заявив у середу журналістам постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, повідомляє ТАСС.

Читайте такожМеркель "нажахана" російськими бомбардуваннями Сирії

За його словами, "це відрізняє Росію від очолюваної США коаліції, яка діє поза міжнародно-правових рамок".

Нагадаємо, сирійські повстанці "борються за виживання" у сирійському місті Алеппо і його околицях після того, як російська авіація допомогла військам Асада розірвати життєвоважливі для повстанців маршрути постачання.

Російські авіаудари на підтримку наступу військ Асада на позиції повстанців в Алеппо збіглися з провалом мирних переговорів в Женеві, і це допомогло посилити підозри опозиції, що Росія та її союзники більше зацікавлені в забезпеченні воєнної перемоги над повстанцями, ніж у врегулюванні ситуації.