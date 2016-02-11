Російське бюро Інтерполу оголосило Ходорковського в міжнародний розшук

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"СК РФ, який розслідує цю кримінальну справу, ще в грудні оголосив Ходорковського в міжнародний розшук, - пояснило джерело. - Зараз він оголошений в розшук по лінії Інтерполу". Розшук оголошений після подачі документів Національним центральним бюро Інтерполу МВС РФ.

За словами джерела, у базі Інтерполу ім'я Ходорковського поки не з'явилося. Співрозмовник агентства додав, що Росія буде домагатися екстрадиції Ходорковського.

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня СКР заочно пред'явив Михайлу Ходорковському звинувачення у вбивстві мера Нефтеюганська Володимира Пєтухова, що сталося в 1998 році.

Також Ходорковського звинувачують у замаху на вбивство В'ячеслава Кокошкіна, який супроводжував Пєтухова, і у двох замахах на бізнесмена Євгена Рибіна, під час одного з яких загинув його охоронець.

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Пізніше стало відомо, що Росія заочно заарештувала і оголосила Ходорковського в міжнародний розшук.

Михайло Ходорковський був двічі визнаний російським судом винним в економічних злочинах і провів у місцях позбавлення волі на 10 років. Він заперечує свою провину і називає своє кримінальне переслідування політично вмотивованим.

У 2013 році Ходорковського помилував президент Росії Володимир Путін. Бізнесмен поїхав спочатку до Німеччини, а потім до Швейцарії. Зараз він живе в Лондоні. Екс-глава "ЮКОСа" продовжує критично висловлюватися про стан справ у Росії і політику Путіна.