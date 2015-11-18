Росія перекинула до Криму новітні кораблі-невидимки

Про це повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ РФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов, передає "Российская газета".

"Напередодні МРК успішно пройшли державні випробування в Новоросійську і здійснили добовий перехід у головну базу флоту, до місця постійної дислокації", - зазначив він.

За його словами, надходження відразу двох новітніх МРК - знакова подія, оскільки ЧФ не поповнювався бойовими надводними кораблями такого класу з 2002 року, коли у Севастополь з Балтійського флоту був перебазований ракетний корабель на повітряній подушці "Самум".

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Відмінною особливістю малих ракетних кораблів проекту 21631 є поглинаюче покриття корпусу й особлива конструкція площин силуету, що зменшує ймовірність виявлення корабля в морі. Крім того, корпус корабля виготовлений відповідно до вимог щодо зниження радіолокаційної помітності, так званої стелс-технології.

Тому на екрані радара відрізнити МРК від риболовецького сейнера або навіть великої яхти важко. Поглинаючі високочастотні випромінювання покриття і похилі площини силуету ще більше зменшують ймовірність виявлення цього швидкого і маневреного корабля.

Раніше УНІАН повідомляв, що морська авіація Чорноморського флоту в 2016 році отримає партію новітніх багатофункціональних винищувачів Су-30СМ, які змінять фронтові бомбардувальники Су-24.