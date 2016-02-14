Куба через рік повернула США навчальну ракету Hellfire

Навчальна ракета "повітря-земля" Hellfire була передана США. Про це повідомили в держдепартаменті країни, передає Російська служба ВВС.

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"Не вдаючись у деталі, ми можемо повідомити, що навчальну ракету без бойового заряду повернули у співпраці з кубинським урядом", - зазначив представник держдепартаменту США Марк Тонер.

Раніше стало відомо, що ракету відправили до Іспанії для навчань в 2014 році. Однак потім якимось чином вона прибула на Кубу, що американські ЗМІ назвали "ганебним розкриттям" військових технологій третій стороні.

За інформацією Wall Street Journal, ракету, виготовлену корпорацією Lockheed Martin, після навчань відправили вантажівкою в Мадрид. Після цього її повинні були доставити літаком в німецький Фракфурт-на-Майні, а звідти - назад у Флориду. Однак замість Франкфурта ракета полетіла в Париж, а звідти літаком Air France - у Гавану.

Помилку зрозуміли, коли літак вже вилетів на Кубу, писала газета.

Вашингтон цілий рік намагався переконати Гавану повернути ракету, побоюючись, що влада Куби може передати технології, пов'язані з її датчиками і системою наведення таким країнам, як Китай, КНДР або Росія.

В результаті, за даними ЗМІ, на Кубу за ракетою вирушили фахівці самої Lockheed Martin.

Тонер заявив, що не має права коментувати деталі цього випадку, але підтвердив, що відновлення дипломатичних відносин між США та Кубою посприяло пошуку рішень щодо питань, які становлять "взаємний інтерес".

Виявлений примірник реактивного снаряда не містив вибухових речовин. Тим не менш, військові чиновники США побоювалися, що кубинські фахівці розкрили "начинку" боєприпасу і ознайомилися з системою датчиків і "вшитою" технологією таргетингу (вибору цілі — ред.).

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Hellfires — ракети класу "повітря-земля", застосовуються при стрільбі по наземним цілям з вертольотів. Боєприпас був розроблений десять років тому, але відтоді зазнав декілька модернізацій. Тепер він, зокрема, застосовується як штатне озброєння безпілотників Predator при антитерористичних операціях. За даними джерел газети, такі ракети застосовувалися для атак терористів на об'єкти в Ємені та Пакистані.