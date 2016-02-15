В Китаї від вірусу Зіка вилікувався перший пацієнт

Пацієнт був поміщений в карантин у лікарні повіту Ганьсянь провінції Цзянсі 6 лютого. Завдяки лікуванню у хворого були усунені такі прояви хвороби, як жар, діарея, кон'юнктивіт, різь в очах, шкірний висип, передає DT.UA. Аналізи пацієнта для тестування на вірус Зікf показали негативний результат. За оцінкою групи фахівців, хворий видужав.

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34-річний житель повіту Ганьсянь провінції Цзянсі підхопив захворювання у Венесуелі. 5 лютого він повернувся в Китай.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що на території РФ зафіксований перший випадок захворювання вірусом Зіка. За повідомленням Росспоживнагляду, хвора знаходиться в боксі інфекційного стаціонару, її стан оцінюється як задовільний. Жінка раніше відпочивала в Домініканській республіці.

1 лютого ВООЗ оголосила вірус Зіка глобальною загрозою. В організації прогнозують, що в 2016 році вірусом Зіка можуть заразитися до 4 млн осіб у Південній та Північній Америках. Вакцини для запобігання інфікування тропічним вірусом Зіка або його лікування не існує.