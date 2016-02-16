Російської опозиції дозволили провести ходу пам'яті Нємцова

Про це розповів один з керівників Партії народної свободи Костянтин Мерзлікін. Акція відбудеться 27 лютого.

Спочатку опозиціонери хотіли пройти ходою від Слов'янської площі через Великий Москворецький міст до кінця Малого Москворецького мосту. Мерія Москви відмовилася погоджувати цей маршрут. Організатори погодилися на запропонований владою варіант, передає Медуза.

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Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту. За версією слідства, його вбив співробітник чеченського батальйону «Північ» Заур Дадаєв. Сам він не визнає своєї провини. Всього по справі заарештовано п'ять осіб. З убивством також пов'язують главу Чечні Рамзана Кадирова.