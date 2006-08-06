Ліван відкинув проект резолюції ООН щодо виходу з кризи

Ліван відкинув американо-французький проект резолюції РБ ООН щодо виходу з ліванської кризи.

Виконувачу обов`язків міністра закордонних справ Лівану Таріку МІТРІ, який перебуває в Нью-Йорку, як стало відомо з джерел в МЗС Лівану, дано доручення наполягати на внесенні змін до запропонованого проекту резолюції, повідомляє Страна Ru.

У запропонованому напередодні американо-французькому проекті резолюції РБ ООН йдеться про необхідність "цілковитого припинення насильства", однак не міститься вимоги про негайне припинення вогню і виведення ізраїльських військ з ліванської території, що є неодмінною умовою Лівану.

Проект передбачає також можливість силових дій з боку Ізраїлю, якщо "Хезболлах" продовжить обстріл його території. Ліван наполягає на тому, аби в основу проекту було встановлено план з виходу з кризи із 7 пунктів, затверджений певний час назад урядом країни. У ньому сказано про необхідність негайного і беззастережного припинення вогню і відведення ізраїльських військ до міжнародно визнаного кордону.

Цей план, як заявив після закінчення засідання уряду Лівану, яке відбувся пізно увечері в суботу, прем`єр-міністр Фуад СЕНІОРА, "є основою для повного і остаточного розв’язання проблем, які переживає сьогодні Ліван". Відсутність вимоги про виведення ізраїльських військ з південних районів Лівану, за словами постійного представника Лівану в ООН, "фактично узаконює їх присутність там, а також узаконює опір окупації з боку "Хезболлах". Представники цього руху не раз заявляли, що не погодяться ні на яке припинення вогню до виведення всіх ізраїльських військ з території Лівану.

Бейрут, повідомило джерело агентства в МЗС Лівану, також "категорично проти", розташування в південних районах країни міжнародних сил під егідою ООН, що "відкриває дорогу роззброєнню "Хезболлах" силоміць". Це, вважають у Лівані, призведе до нової війни, а тому питання зброї "Хезболлах" має вирішуватися самим Ліваном у рамках політичного діалогу. Роззброєння збройних формувань "Хезболлах" вимагає прийнята наприкінці 2004 року резолюція 1559 РБ ООН.