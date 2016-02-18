Меркель: багато вимог Британії з реформування ЄС обґрунтовані

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Я згодна з Девідом Кемероном в тому, що Європейський союз повинен робити більше для розвитку конкурентоспроможності, прозорості й боротьби з бюрократизмом. Німеччина та Сполучене Королівство багато років розділяють такий підхід", - заявила Меркель.

За словами канцлера, будь-яка домовленість з британською владою не повинна заважати більш тісній інтеграції країн - членів єврозони.

Читайте такожТуск: переговори між Британією та ЄС можуть провалитися - BBC

Напередодні голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Євросоюз відкидає можливість виходу Великобританії з ЄС.

"У нас немає плану Б, у нас є план А. Великобританія залишиться в складі Євросоюзу як його конструктивний і активний член", - заявив Юнкер.