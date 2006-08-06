Кожному міністру - ”Мерседес” у подарунок

Розкішні подарунки своїм міністрам приготував президент Туркменістану Сапармурат Туркменбаші НІЯЗОВ до майбутнього свята – 15-річчя незалежності республіки.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,кожний міністр республіканського уряду одержить на свято по автомобілю "Мерседес". Не обійдуть увагою й регіональних керівників, яким вручать по позашляховику.

Утім, місцеві губернатори також мають право розраховувати на "Мерседес". Як заявив президент в ефірі місцевого телебачення, такий подарунок вони зможуть одержати, якщо достроково впораються зі збором урожаю бавовни.

С.НІЯЗОВ, який носить офіційний титул "Туркменбаші" (батько всіх туркмен) відомий своєю любов`ю до дорогих автомобілів, які він колекціонує. Сам глава республіки має у своєму розпорядженні броньований "Мерседес" ручної збірки, подарований йому компанією Daimler Chrysler.

Варто відзначити, що німецький концерн перебуває в дуже добрих відносинах з Туркменбаші. Саме на гроші Daimler Chrysler AG було видано німецький варіант священної книги "Рухнама" авторства президента, 5-річчя виходу якої також відзначається в країні на державному рівні цього року.

Ще в 1992 році С.НІЯЗОВ обіцяв, що будь-який житель Туркменістану в епоху процвітання (у країні вона офіційно називається "золоте століття нейтрального Туркменістану) одержить будинок і автомобіль. Утім, поки що виконати цю обіцянку колишньому керівникові компартії Туркменської РСР не вдалося.

День незалежності Туркменістану відзначається 27 жовтня.